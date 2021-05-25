Украина В МИД Украины пояснили, зачем перекрывается авиасообщение с Беларусью и кто от этого получит выгоду

2021-05-25 12:40

Решение прекратить авиасообщение с Беларусью продиктовано заботой о защите своих граждан, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба.

Это решение экономически выгодно для Украины, потому что авиакомпании ЕС и других стран теперь будут пролетать через Украину и платить транзитные средства нашей стране, а не Беларуси.

"Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным", - сказал Кулеба.

"Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - пояснил он.