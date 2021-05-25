Мир Девушку Протасевича арестовали на 2 месяца – адвокат

2021-05-25 20:20

 

Софью Сапегу, которую белорусские силовики сняли с рейса Ryanair вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.

Источник: РБК со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича

Прямая речь: "Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ".

Детали: Филанович рассказал, что следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь, и с него взяли подписку о неразглашении.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Сапегу в СИЗО.

Предыстория: 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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