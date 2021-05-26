Украина Нафтогаз напомнил украинцам о доплате за газ для тарифа "Годовой"

2021-05-26 19:00

Нафтогаз уже объяснил, что украинцы, которые платят за газ по тарифу "Годовой", будут переведены на тариф "Фиксированный", когда срок действия договора закончится. У клиентов возник вопрос касательно оплаты за газ по завершению действия тарифного плана.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на разъяснение Нафтогаза в комментариях к одной из публикаций в Facebook.

Известно, что согласно условиям тарифа, нужно платить фиксированную сумму за определенный потребленный объем газа, а при окончании действия тарифного плана, объемы будут пересчитаны: если человек потребил меньше положенного, то в конце ему вернут разницу, а если больше - то эту же разницу нужно будет доплатить.

Однако у клиентов возник вопрос, по какому тарифу будет рассчитываться разницу, которую нужно доплатить, если общий потребленный объем голубого топлива превышает "лимит". Как известно, украинцы заключали договор на 12 месяцев по более низкой цене, а на данный момент остальные клиенты компании оплачивают счета с заложенной более высокой стоимостью топлива.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", по годовому тарифу Вы пишите "Если потребление по факту будет больше запланировано, человек просто доплатить по фиксированному тарифу эту разницу". То есть доплатить надо по тарифу 7,96? В договоре предусмотрена доплата по годовому тарифу", - задал вопрос пользователь Facebook.

В Нафтогазе ответили, что если человек использовал больше объема, чем заказывал, то оплачивать будет за перевыполненные кубы по цене его тарифного плана - "Годовой". На примере клиента компании, который отметил, что заключил договор с ценой за газ 5.24 грн, объяснили, что по такой цене он и будет платить разницу, если при перасчете останется "долг".

"Если использую больше кубов по тарифному плану "Годовой" чем заказано, то за них нужно будет доплачивать по фиксированной цене 5.24 грн", - отметили в газовой компании.