Мир В НАТО потребовали от Беларуси освобождения Протасевича и Сапеги

2021-05-26 20:40

 

Североатлантический совет осудил Беларусь за принудительную посадку в Минске рейса Ryanair Афины – Вильнюс. Кроме того, от режима Александра Лукашенко потребовали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Заявление с соответствующей позицией появилось на официальном сайте НАТО. В нем подчеркнули, что упомянутый недопустимый акт серьезно нарушил нормы гражданской авиации и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа.

"Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации (ІСАО). Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент", – сказано в заявлении.

Кроме того, в НАТО подчеркнули, что задержание Протасевича является вызовом принципам политического инакомыслия и свободы прессы. Следовательно, Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить журналиста и его спутницу.

"Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок. Союзники солидарны с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов", – подытожили в Североатлантическом совете.

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