Украина Во Львове сегодня повысили тариф на проезд в общественном транспорте

2021-05-27 15:21

Во Львове с  27 мая проезд в общественном транспорте подорожал до 10 грн. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В горсовете рассказали, что дискуссия о необходимости корректировки тарифа началась еще с марта этого года. Так, 14 марта состоялись публичные представления расчетов и с этого времени продолжались все необходимые процедуры.

"Экономическая стоимость проезда в автобусах составляет 14 грн 60 коп., для электротранспорта - 12 грн 40 коп. Однако учитывая возможности жителей, приняли компромиссное решение: 10 грн - для автобусов, 10 грн - базовый для электротранспорта и 9 грн и 8 грн 50 коп. - в зависимости от способа приобретения билета", - говорится в сообщении.

Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях у водителя будет стоить 10 грн, в киоске - 9 грн, через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay - 8,50 грн.

Ранее проезд в маршрутках и электротранспорте Львова стоил 7 грн.

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