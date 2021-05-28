Украина Для украинцев резко снизят суммы больничных выплат - новая схема начисления

2021-05-28 20:34

Страховой стаж для выплаты пособия по временной нетрудоспособности планируют увеличить, как следствие — уменьшить сумму больничных. Проще говоря, для наемных работников болеть станет очень дорогим удовольствием.

Кардинальные изменения претерпит статья 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", а именно - пособие по временной нетрудоспособности будут выплачивать застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в таких размерах:

  • 50% — если страховой стаж менее 5 лет (сейчас - менее 3 лет);
  • 60% — если страховой стаж 5-10 лет (сейчас — 3-5 лет);
  • 70% — если страховой стаж 10-15 лет (сейчас 5-8 лет);
  • 80% — если страховой стаж 15-20 лет (новация от Минсоцполитики);
  • 100% — если страховой стаж более 20 лет (сейчас - более 8 лет).

Начисление больничных не будут осуществлять за время:

  1. простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя;
  2. временной нетрудоспособности, которая в медицинском заключении признана необоснованной.

Минсоцполитики планирует, что закон вступит в силу с 01.08.2021. Если все будет идти по плану, работодатели будут выплачивать больничные за 10 дней нетрудоспособности с 01.01.2022.

Источник: телеграм-канал "Адвокат Права"

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