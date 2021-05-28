Для украинцев резко снизят суммы больничных выплат - новая схема начисления

Страховой стаж для выплаты пособия по временной нетрудоспособности планируют увеличить, как следствие — уменьшить сумму больничных. Проще говоря, для наемных работников болеть станет очень дорогим удовольствием.
Кардинальные изменения претерпит статья 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", а именно - пособие по временной нетрудоспособности будут выплачивать застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в таких размерах:
Начисление больничных не будут осуществлять за время:
Минсоцполитики планирует, что закон вступит в силу с 01.08.2021. Если все будет идти по плану, работодатели будут выплачивать больничные за 10 дней нетрудоспособности с 01.01.2022.
Источник: телеграм-канал "Адвокат Права"