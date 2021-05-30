Украина Пенсионеров заставят вернуть деньги, кого это коснется: "Выплата прекратится, если..."

2021-05-30 13:00

У некоторых украинских пенсионеров возникает переплата пенсии, которую потом нужно возвращать

Несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве является одной из основных причин возникновения переплат по вине пенсионера, сообщает Пенсионный курьер.

Так, неработающим пенсионерам, имеющим детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150,00 грн. В случае трудоустройства выплата указанной надбавки прекращается.

Кроме того, после трудоустройства получателя пенсии за выслугу лет, если он трудоустраивается по той специальности, дающий право на назначение данного вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.

При назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщают о обязанность в случае трудоустройства в течение 10 дней предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда.

Если пенсионер самостоятельно не сообщит о трудоустройстве, об этом все равно станет известно. Поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей и выявляется факт трудоустройства.

Чтобы избежать переплат пенсий, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства подлежат возврату, ведь ПФУ имеет право отобрать эти деньги.