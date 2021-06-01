Украина В Киеве стартует кампания по вакцинации учителей - где, как и каким препаратом

2021-06-01 09:02

На этой неделе начнут вакцинировать работников образовательных учреждений столицы. Уже подготовлено 10 центров вакцинации в каждом районе города. 

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться", - сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений, передает пресс-служба КГГА.

По словам Поворозника, в КГГА предварительно провели опрос о согласии на вакцинацию: "И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил он.

Вакцинировать работников образования будут вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением МОЗ.

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2021-06-01 09:02
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фото На Оболонском проспекте Киева перевернулось такси, есть пострадавшие 2021-06-01 10:03
В Киеве стартует кампания по вакцинации учителей - где, как и каким препаратом 2021-06-01 09:02