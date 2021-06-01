Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-06-01 10:41

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Как сообщает штаб ООС, помимо обстрела позиций украинских военных сепаратисты совершили одно дистанционное минирование, также был зафиксирован один пролет вражеского БПЛА типа Орлан 10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а у населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра. В районе населенного пункта Гнутово вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

У Авдеевки противник применил автоматические станковые гранатометы, а у Майорска стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.