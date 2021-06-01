Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 1 июня - повестка дня парламента

2021-06-01 09:40

Парламент Укераины на сегодняшнем заседании рассмотрит проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Об этом свидетельствует повестка дня парламента на 1 июня.

Во втором чтении в Верховной Раде рассмотрят документы о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства, о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования и внесении изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах".

Рассмотрят депутаты и проект постановления о чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и внесении изменений в некоторые законы о поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19.

Также нардепы определятся относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни и внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины.

Для первого чтения предложены документы по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения, по запрету продажи лекарственных средств детям и по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

На повестке дня есть также отсрочка обязательного украинского озвучивания фильмов из-за коронавируса.