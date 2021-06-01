Украина Стало известно, как будут снова повышать тарифы на электроэнергию для населения в 2021 году

2021-06-01 19:40

В июне Кабинет Министров Украины может определиться с окончательным вариантом новой модели режима спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии.

Об этом и.о. президента НАЭК Энергоатом Петр Котин рассказал журналистам в Южноукраинске, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«По тем обсуждениям, которые проводятся, для определенных категорий планируется даже снизить цену э/э. Средняя цена останется такой же, как и сейчас, а остальным немного повысят… По моим данным, повышение планируется на 15% в этом году, затем на 15% в следующем, а затем будет происходить постепенный выход на рынок, начиная с тех потребителей, которые платили повышенную цену», — заявил Котин.

По его словам, цена продажи электроэнергии Энергоатомом в рамках ПСО населению, скорее всего, будет повышена с 15 коп/кВт-ч в два или три раза.