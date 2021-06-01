Украина В МВД отчитались о годе работы видеофиксации нарушений ПДД: сколько штрафов заплатили

2021-06-01 20:00

За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Украине было выписано 1 738 119 административных постановлений. Из них 1 479 726 оплатили на сумму 259 млн 598 тыс. 532 грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, оплачено 85% постановлений о штрафах.

При этом практически 90% штрафов оплачиваются в первые 10 дней, когда человек может оплатить 50% штрафа.

В целом количество правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, за год снизилось в 8 раз – с 57 880 по состоянию на 1 июня 2020 года до 7319 по состоянию на 30 мая 2021 года.

Кроме того, снизился уровень смертности и травматизма в результате ДТП. Так, аварий с погибшими стало меньше на 17% (с 918 по состоянию на 1 мая 2020 до 785 по состоянию на 1 мая 2021 года), а с травмированными – на 14% (с 8230 до 7220 соответственно).

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что на сегодняшний день в украинских городах установлено 130 камер видеонаблюдения, а всего на этот год закуплено 220 камер.

"Мы ожидаем, что Министерство инфраструктуры закупит еще 100 камер. Таким образом, общее количество камер до конца года, с учетом, что покупают по нашей просьбе местные власти, будет около 400 камер", – добавил он.

Общий план МВД в 2022-2023 годах – установить 1500 камер в тех местах, где есть серьезная аварийная ситуация.

"Кроме того, вместе с Мининфраструктуры мы начали проект по закупке камер, которые будут постоянно фиксировать скорость авто в движении. Сейчас тестируют четыре машины, на которых установлены радары ("Фантом". – Ред.), которые фиксируют скорость автомобилей встречных, и тех, которые обгоняют", – подчеркнул Геращенко.