Украина Россия завозит на Донбасс новое артиллерийское и стрелковое вооружение, - разведка

2021-06-01 20:20

 

Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По информации разведки, Россия поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей артиллерийское и стрелковое вооружение, а также боеприпасы. Партии вооружений завозятся на оккупированный Донбасс через неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.

"В то же время под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений", - добавили в Минобороны.

Также оккупационные войска на Донбассе минируют прилегающую к линии фронта территорию. Для этого применяются запрещенные международными конвенциями мины российского производства.

"Это создает дополнительную опасность для гражданского населения", - отметили в министерстве.

Напомним, до этого разведка сообщала, что боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение, а также готовят минометные обстрелы позиции украинских военных.

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