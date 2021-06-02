Украина Чиновника Укрзализныци поймали на краже почти миллиона гривен

2021-06-02 12:40

Чиновнику из "Укрзализныци" вручили подозрение в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств. За такие действия ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО Укрзализныця, с целью завладения государственными средствами, составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. Киев-Пассажирский с обществом с признаками фиктивности. Эти документы стали основанием для перечисления обособленным подразделением АО Укрзализныця 750 тысяч грн на счет фиктивного общества", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма выполнять не будет.