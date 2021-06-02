Политика Активисты пикетируют офис ВО Свобода в Киеве - требуют исключить Мирошниченко

2021-06-02 14:00

В партии ВО Свобода разгорелся скандал - активиста ряда организаций требуют исключить из нее депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко. Как пишет КиевВласть, в среду, 2 июня, у киевского офиса партии собралось около двух сотен недовольных депутатом.

"Мы пришли в столичный офис Свободы чтобы обсудить "деятельность" их депутата в Киевсовете Мирошниченко, который связан с ОПЗЖ и прокремлевскими силами в Украине, и передать письменное обращение к председателю партии Олегу Тягнибоку", - рассказал один из активистов.

По его словам, офис Свободы охраняла полиция, а активистов встретили "очень агрессивно - были около 20 крепких парней, некоторые с деревянными палками".

Он отметил, что к ВО Свобода вопросов нет, но "нам стало известно о пребывании в составе объединения некоторых псевдопатриотов вроде Мирошниченко, которые откровенно работают на Кремль".

"Подобные ему только прикрываются идеями украинского национализма, а на самом деле занимаются рейдерством и зарабатыванием денег в собственный карман. Они лишь манипулируют лозунгами патриотизма, заботясь только о личных финансовых интересах, и, более того, часто выполняют задания кремлевской структуры - партии ОПЗЖ. Напомним, что Игорь Мирошниченко работал и работает на скандально известного Андрея Пальчевского, а его жена Яна Левицкая была пиарщицей в предвыборном штабе партии Победа Пальчевского. Такие лица порочат собственными поступками не только ВО "Свобода", но и украинский патриотическое движение в целом", - заявил активист.

Он также напомнил о "гостиничный бизнес" Мирошниченко - гостинице на Нивках в Киеве NyvkyPLAZA, номинальной владелицей которого является его сестра. Активист утверждает, что она "радушно принимала и обслуживала известных российских актеров".

"Поэтому мы требуем от ВО Свобода немедленно исключить из своего состава Игоря Михайловича Мирошниченко", - отметили участники акции.

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