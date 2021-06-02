Украина Объединенные силы ВСУ провели тактические учения возле админграницы с Крымом

2021-06-02 15:44

Подразделения Объединенных сил ВСУ возле админграницы с Крымом отработали защиту морского побережья от высадки вражеского десанта. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования ОС.

"Наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск, которая подчинена командованию Объединенных сил ВСУ, во время тренировки отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки", - говорится в сообщении.

По легенде учений подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника, которая приближается к местам высадки морского десанта.

По сигналу тревоги были подняты все необходимые силы и средства. На месте военные определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения.

Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы.

Тактико-специальные учения завершились действиями малых бронированных артиллерийских катеров.

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