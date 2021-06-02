"Укрзализныця" возобновила ряд международных рейсов: куда можно поехать

"Укрзализныця" возобновляет международное железнодорожное сообщение с рядом стран, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. В частности, с 1 июня снова начнут отправляться поезда в Австрию и Венгрию.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
С 1 июня Украина возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией. Поезд будет курсировать по следующему графику:
Также с 1 июня начали курсировать поезда сообщением Чоп - Захонь (Венгрия) ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь.
В "Укрзализныце" отмечают, что маршруты будут работать без пересадок.
Также в компании добавили, что ведут переговоры о возобновлениии международного пассажирского железнодорожного сообщения с польской компанией-перевозчиком PKP Intercity и местной железной дорогой.