Украина "Укрзализныця" возобновила ряд международных рейсов: куда можно поехать

2021-06-02 18:40

"Укрзализныця" возобновляет международное железнодорожное сообщение с рядом стран, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. В частности, с 1 июня снова начнут отправляться поезда в Австрию и Венгрию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

С 1 июня Украина возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией. Поезд будет курсировать по следующему графику:

отправление из Киева в 14:07, прибытие в Будапешт в 08:20 на следующий день и прибытие в Вену в 11: 21;

в обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляется из Вены в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Также с 1 июня начали курсировать поезда сообщением Чоп - Захонь (Венгрия) ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь.

В "Укрзализныце" отмечают, что маршруты будут работать без пересадок.

Также в компании добавили, что ведут переговоры о возобновлениии международного пассажирского железнодорожного сообщения с польской компанией-перевозчиком PKP Intercity и местной железной дорогой.