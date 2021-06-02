Политика Луганские боевики хотят ввести смертную казнь

2021-06-02 20:00

 

Боевики в "ЛНР" хотят ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни. В качестве причины для применения высшей меры сепаратисты называются геноцид и незаконные методы ведения войны.

Об этом сообщили СМИ сепаратистов.

Отмечается, что с инициативой усилить наказание для украинских военных выступила "генеральная прокуратура" "ЛНР". Там заявили об открытии "уголовных дел" против военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов.

Боевики "ЛНР" обвиняют украинских военных в "геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны". Сепаратисты требуют усилить наказание за якобы совершенные преступления, "ужесточив его вплоть до высшей меры".

Напомним, вчера, 1 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Это касается выдвинутых против него обвинений со стороны "ЛНР" об участии в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Азов".

Также Лукашенко намекнул, что слова Протасевича перед посадкой борта Ryanair в Минске о том, что "ему грозит смертная казнь", касались не Беларуси, а "ЛНР".

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