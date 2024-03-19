Мир ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из рф и беларуси, - Financial Times

2024-03-19 20:48

Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, требуя ограничить российский и белорусский импорт, утверждая, что такой шаг может нарушить работу мировых продовольственных рынков и нанести ущерб развивающимся странам. Но, по словам лиц, знакомых с планами, ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Беларуси.

По словам собеседников издания, это приведет к росту цен как минимум на 50% и уничтожит спрос. Пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Импорт ЕС из России нарушенных продуктов – зерновых, семян масличных культур и их производных – достиг рекордной отметки в 4 млн тонн в 2023 году, что составляет 1% от общего потребления ЕС.

Собеседник издания отметил, что пошлина будет установлена на уровне, максимально допустимом по правилам ВТО.

Россия может принять ответные меры, но она уже запретила импорт большинства пищевых продуктов из ЕС, а многие европейские компании, работающие в этом секторе, в последние годы ушли из страны.