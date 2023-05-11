ВОЙНА В Украине Украину хотят посадить за стол переговоров на условиях роССии, - Данилов

2023-05-11 19:15

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас многие страны начали нагнетать ситуацию, чтобы посадить Украину за стол переговоров с агрессором на условиях России.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России.

Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Звучит много предложения из разных стран по этому поводу.

Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны".

Детали: Данилов заявил, что информация от боевиков о недостатке боеприпасов не соответствует действительности.

По его словам, российский диктатор "подонок, который убил 500 украинских детей" и цивилизованные люди должны это понимать, а "когда некоторые заявляют, что Путин не является террористом и не является человеком, который развязал эту войну, тогда этот человек не в своем уме".

Напомним:

- Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за то, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров при посредничестве Китая.

- После этого секретарь СНБО Алексей Данилов попросил политиков избегать "пророссийского миротворчества", а дать Украине больше оружия.

- Президент Франции Эммануэль Макрон планировал обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже летом 2023 года.

- Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в начале апреля предлагал Украине отказаться от Крыма, чтобы прекратить войну, а затем обсуждал в Китае и ОАЭ совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.

- В МИД Украины пригласили президента Бразилии в Украину, чтобы он понял истинную сущность войны.