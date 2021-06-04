Компания Google совместно с учеными Гарвардской лаборатории Лихтмана оцифровали один кубический миллиметр ткани коры головного мозга человека. Для этого была взята часть мозга пациента с диагнозом эпилепсия.
Ученые разделили образцы на 5300 секций толщиной по 30 нм и получили изображения через сканирование каждого слоя, которые передали в Google, где было сформировано цифровое 3D-изображение.
В итоге получено 225 миллионов 2D-изображений, при помощи которых создали 3D-модель объемом 1,4 петабайта. Таким образом ученые надеются на тщательное изучение природы заболеваний головного мозга на ранних стадиях.