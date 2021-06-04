Фото-видео фото + видео Ученые оцифровали один миллиметр человеческого мозга и создали невероятное 3D-изображение

2021-06-04 14:23

Компания Google совместно с учеными Гарвардской лаборатории Лихтмана оцифровали один кубический миллиметр ткани коры головного мозга человека. Для этого была взята часть мозга пациента с диагнозом эпилепсия.

Ученые разделили образцы на 5300 секций толщиной по 30 нм и получили изображения через сканирование каждого слоя, которые передали в Google, где было сформировано цифровое 3D-изображение.

В итоге получено 225 миллионов 2D-изображений, при помощи которых создали 3D-модель объемом 1,4 петабайта. Таким образом ученые надеются на тщательное изучение природы заболеваний головного мозга на ранних стадиях.

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