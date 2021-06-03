Коронавирус В Германии за сутки вакцинировали от COVID почти 1,2 млн человек

2021-06-03 19:00

 

В Германии за минувшие сутки, 2 июня, вакцинировали от коронавируса почти 1,2 млн жителей страны. Всего с начала кампании по вакцинации введено 52,8 млн доз вакцины.

Об этом сообщает Die Zeit.

37,1 млн жителей (44,6% населения) получили хотя бы одну дозу вакцины. При этом 16,3 млн из них (19,6%) прошли полный курс вакцинации.

Такие данные свидетельствуют, что почти каждый пятый житель Германии был полностью вакцинирован.

Самый высокий уровень вакцинации зарегистрирован в Саарланде - 48%. Саксония немного отстает от других федеральных земель - 39,4%.

В настоящее время кампания идет медленнее всего в Бранденбурге, но эта земля также получила меньше всего доз вакцины. Саарланд также лидирует по доле полностью вакцинированных людей - 23,3%, в то время как в Гессене этот показатель самый низкий - 17,5%.

Напомним, на сегодняшний день в мире сделано почти 2 млрд прививок от коронавируса. Больше всего в США - 297 млн.

Кроме того, в Польше получили прививки от коронавируса более чем 20,5 млн человек. При этом завершили вакцинацию более 7,3 млн граждан.

Добавим, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, темпы вакцинации от коронавируса в Украине с июня должны значительно ускориться.

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