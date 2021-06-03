Украина Кабмин пересчитает зарплаты украинцам: когда и на сколько

2021-06-03 20:00

Кабинет министров Украины намерен пересчитать размер минимальных заработных плат уже в ближайшие несколько лет.

Об этом, со ссылкой на имеющуюся в распоряжении бюджетную резолюцию, сообщает информационное издание «Обозреватель».

Так, в текущем году минимальная заработная плата будет увеличена 1 декабря до 6,5 тыс. грн, а в следующем году вырастет всего на 200 грн (с 1 октября).

С 1 января 2023 года минимальный уровень зарплаты составит 7 тыс. 176 грн, с 1 января 2024 года - 7 тыс. 665 грн.

Стоит отметить, что запланированное повшение минимальной зарплаты в 2021 году было перенесено с июля на декабрь.

Недавно эксперты, по запросу правительства Великобритании, выяснили, что уровень минимальной заработной платы должен находиться на уровне в 60 - 66% медианной зарплаты. В денежном эквиваленте для Украины уже сейчас эта цифра равняется 8 - 9 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал поднять заработные платы учителей.