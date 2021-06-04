Украина Затишье на Донбассе: перед встречей Байдена с Путиным сепаратисты перестали обстреливать ВСУ

2021-06-04 11:39

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано, сообщает пресс-служба Минобороны.

По состоянию на утро 4 июня, было зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны боевиков. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.