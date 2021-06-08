Коронавирус За сутки в Украине число новых случаев заражения коронавирусом выросло в три раза

2021-06-08 10:41

В Украине за день подтвердили 1602 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Этот показатель почти в три раза превышает уровень заболеваемости, зафиксированный сутками ранее.

При этом выздоровел за сутки 6751 человек (всего - 2 101 722), а скончались 118 украинцев (всего - 51 333).

Кроме того, сделано уже 1 284 143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43 137 человек, а вторую - 5 024.

Сколько выявлено новых случаев заражения/ сделано прививок: