Коронавирус За сутки в Украине число новых случаев заражения коронавирусом выросло в три раза

2021-06-08 10:41

В Украине за день подтвердили 1602 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Этот показатель почти в три раза превышает уровень заболеваемости, зафиксированный сутками ранее.

При этом выздоровел за сутки 6751 человек (всего - 2 101 722), а скончались 118 украинцев (всего - 51 333).

Кроме того, сделано уже 1 284 143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43 137 человек, а вторую - 5 024.

Сколько выявлено новых случаев заражения/ сделано прививок:

  • Винницкая область - 24/281
  • Волынская область - 26/800
  • Днепропетровская область - 60/5 742
  • Донецкая область - 73/793
  • Житомирская область - 11/977
  • Закарпатская область - 14/1 707
  • Запорожская область - 92/916
  • Ивано-Франковская область - 12/1 186
  • Киев - 700/7 133
  • Киевская область - 79/3 949
  • Кировоградская область - 5/749
  • Луганская область - 24/1 607
  • Львовская область - 59/3 267
  • Николаевская область - 65/1 030
  • Одесская область - 27/1 398
  • Полтавская область - 59/969
  • Ровенская область - 55/1 176
  • Сумская область - 18/1 099
  • Тернопольская область - 14/1 160
  • Харьковская область - 66/2 018
  • Херсонская область - 15/690
  • Хмельницкая область - 33/1 362
  • Черкасская область - 40/2 185
  • Черновицкая область - 23/327
  • Черниговская область - 8/616
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