За сутки в Украине число новых случаев заражения коронавирусом выросло в три раза
2021-06-08 10:41
В Украине за день подтвердили 1602 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Этот показатель почти в три раза превышает уровень заболеваемости, зафиксированный сутками ранее.
При этом выздоровел за сутки 6751 человек (всего - 2 101 722), а скончались 118 украинцев (всего - 51 333).
Кроме того, сделано уже 1 284 143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43 137 человек, а вторую - 5 024.
Сколько выявлено новых случаев заражения/ сделано прививок:
- Винницкая область - 24/281
- Волынская область - 26/800
- Днепропетровская область - 60/5 742
- Донецкая область - 73/793
- Житомирская область - 11/977
- Закарпатская область - 14/1 707
- Запорожская область - 92/916
- Ивано-Франковская область - 12/1 186
- Киев - 700/7 133
- Киевская область - 79/3 949
- Кировоградская область - 5/749
- Луганская область - 24/1 607
- Львовская область - 59/3 267
- Николаевская область - 65/1 030
- Одесская область - 27/1 398
- Полтавская область - 59/969
- Ровенская область - 55/1 176
- Сумская область - 18/1 099
- Тернопольская область - 14/1 160
- Харьковская область - 66/2 018
- Херсонская область - 15/690
- Хмельницкая область - 33/1 362
- Черкасская область - 40/2 185
- Черновицкая область - 23/327
- Черниговская область - 8/616