Украина Индексация пенсии: в чем заключается проблема с перерасчетом выплат

2021-06-08 19:00

В 2021 году в Украине проиндексировали пенсии на 11%. Весной пенсии проиндексировали для 8 млн человек. В июле индексация коснется еще 1 млн пенсионеров, хотя их в Украине чуть более 11 миллионов человек.

В июле текущего года предстоит еще одна индексация. Однако она может принести пенсионерам новые проблемы.

Об этом сообщает «Украина 24» со ссылкой на комментарий экспертов.

Специалисты считают, что в Украине возникнет проблема с деньгами, направленными на пенсии и единственная возможность ее решить - это легализовать зарплаты.

«Мы с пенсиями не решим ничего и никогда, пока не проведем реформу заработной платы в Украине — пока государство не сделает все, чтобы легализовать зарплаты, выплачиваемые в стране. Мы всегда будем ставить вопрос, хватит ли средств на выплату пенсий, если не будем облагать зарплаты», - считают они.

Повышение получат получатели пенсий:

по возрасту,

по инвалидности,

по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»,

по инвалидности и по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»,

по инвалидности и по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (пенсии чернобыльцев, определенные в минимальном размере, не пересчитываются).

Как мы уже писали, доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-май 2021 года составили 200,1 млрд гривен, расходы - 211,1 млрд гривен. Дефицит средств Фонда достиг 11 млрд гривен.