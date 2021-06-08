Индексация пенсии: в чем заключается проблема с перерасчетом выплат

В 2021 году в Украине проиндексировали пенсии на 11%. Весной пенсии проиндексировали для 8 млн человек. В июле индексация коснется еще 1 млн пенсионеров, хотя их в Украине чуть более 11 миллионов человек.
В июле текущего года предстоит еще одна индексация. Однако она может принести пенсионерам новые проблемы.
Об этом сообщает «Украина 24» со ссылкой на комментарий экспертов.
Специалисты считают, что в Украине возникнет проблема с деньгами, направленными на пенсии и единственная возможность ее решить - это легализовать зарплаты.
«Мы с пенсиями не решим ничего и никогда, пока не проведем реформу заработной платы в Украине — пока государство не сделает все, чтобы легализовать зарплаты, выплачиваемые в стране. Мы всегда будем ставить вопрос, хватит ли средств на выплату пенсий, если не будем облагать зарплаты», - считают они.
Повышение получат получатели пенсий:
Как мы уже писали, доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-май 2021 года составили 200,1 млрд гривен, расходы - 211,1 млрд гривен. Дефицит средств Фонда достиг 11 млрд гривен.