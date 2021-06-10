Политика Германия намерена откупиться - Украине хотят компенсировать убытки от запуска Северного потока-2

2021-06-10 08:39

В Германии изучают возможность выплаты Украине компенсации, в связи с убытками, которые может понести страна из-за запуска "Северного потока-2", сообщает "Радио Свобода".

"Мы активно сотрудничаем (с Берлином ), чтобы выяснить, что можно и нужно, и, я считаю, необходимо сделать, чтобы ... гарантировать, что плата за транзит, которую Украина может в определенный момент в будущем потерять из-за этого газопровода, ... была возмещена", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушании в комитете по иностранным отношениям Палаты представителей.

Он не уточнил характер планируемых выплат. Ранее были предположения, что Германия могла бы инвестировать в альтернативную энергетику в Украине.

Блинкен дал понять, что такой шаг Германии стал одной из причин, по которым США отказались от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Матиаса Варнига.

Напомним, еще в марте немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщало, что Германия намерена увеличить инвестиции в Украину взамен на отказ США от санкций против "Северного потока – 2".