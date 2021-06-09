Украина Украинцам проиндексируют и повысят пенсии дважды до конца 2021 года

2021-06-09 22:00

Пенсионный фонд провел индексацию пенсий работающим украинцам пенсионного возраста, которую начали еще в апреле.

Как сообщает «Сегодня», в июне доплату к пенсии получат все, кому она положена.

Кроме того, с 1 июня украинским пенсионерам вновь пересмотрят пенсии, что связано с повышением прожиточного минимума. Так, увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на 85 грн. до 1854 грн. повлечет за собой повышение минимальной пенсии до этого же уровня, ведь согласно законодательству, минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров.

Также повышение соцстандартов состоится 1 декабря, поэтому будет увеличена минимальная пенсия – до 1934 грн. (+80 грн).

Это значит, что до конца года получатели минимальных пенсий могут рассчитывать на повышение выплат на 165 грн.

Также в июле и декабре повысятся доплаты за сверхстаж, которые рассчитываются как 1% от минимальной пенсии за каждый год. То есть с 1 июля размер доплаты за один лишний год составит 18,54 грн., в с 1 декабря – 19,34 грн.

Более высокая прибавка к пенсии с 1 декабря будет начисляться пенсионерам 65+, выполнившим требования по стразовому стажу. При минимальной зарплате 6500 грн. их пенсия составит 2600 грн., что на 200 грн. больше, чем сейчас.