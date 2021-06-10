В Одессе СБУ разоблачила международную группировку промышлявшую перевозкой мигрантов и оружия

В Одессе СБУ разоблачила международную преступную группу: переправляли мигрантов, оружие и подакцизные товары, сообщает telegramm-канал Новости Одессы.
В состав группы входили граждане Украины и Республики Молдова. К организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Приднестровской Молдавской Республики.
Сотрудники СБУ задержали их на «горячем» при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.
В частности, обнаружено и изъято:
Накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку этим каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.