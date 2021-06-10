Украина В Одессе СБУ разоблачила международную группировку промышлявшую перевозкой мигрантов и оружия

2021-06-10 15:04

В Одессе СБУ разоблачила международную преступную группу: переправляли мигрантов, оружие и подакцизные товары, сообщает telegramm-канал Новости Одессы.

В состав группы входили граждане Украины и Республики Молдова. К организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Приднестровской Молдавской Республики.

Сотрудники СБУ задержали их на «горячем» при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

В частности, обнаружено и изъято:

более 5000 пачек сигарет; 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом; 10 боеприпасов к АГС-17;

почти 1200 патронов калибра 5,45.

Накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку этим каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.