Украина С сентября Украина полностью перейдет на электронные больничные - что изменится

2021-06-11 09:01

С 1 сентября Украина переходит на электронные больничные. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТВ.

Сейчас проходит так называемый переходный период – можно будет работать и с электронным больничным, и с бумажным листком. Отмечается, что сегодня 5,5 млн украинцев получают больничные в год, и это 18 млрд выплат.

"Для нас ключевое – убрать все барьеры, которые вызывают конфликт между человеком, который заболел, и медицинским работником. И вот одним из таких, наиболее многочисленных конфликтов, это был именно больничный, поскольку то нет больничного бланка, то неправильно указан юридический адрес, то неправильно указано местоположение работодателей. Это заставляло человека ходить несколько раз к врачу и все время стоять в очереди, так как врач занимался основной своей работой – вел прием", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, это значительно упростит работу и взаимоотношение Минздрава и Министерства социальной политики. А врач не будет переписывать вручные данные пациента, поскольку они будут в электронной системе здравоохранения. - "он вводит только медицинские данные, вставляет определенные цифры, делает цифровую подпись, которая есть у каждого врача, и нажимает клавишу, которая автоматически отправляет данные о закрытом больничном в фонд, который в дальнейшем будет заниматься выплатами за случай больничный".

"Очень важно, что электронный больничный, по сути, хранит персональную информацию граждан, людей, которые болеют, и Пенсионный фонд и работодатель не получают информацию, чем именно болеет человек, какие у него проблемы. То есть, защита персональных данных благодаря электронным больничным происходит, и это важно для развития всех сервисов, которые мы развиваем в нашей стране. Поэтому это комфортно, современно и антикорупційно, потому что сегодня можно в интернете найти поддельные электронные больничные, их можно приносить до работодателя, можно получать частично, можно не получать выплаты, но такие прецеденты есть", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.