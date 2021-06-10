Украина Перерасчет пенсии: кому и на сколько повысили выплаты

2021-06-10 20:40

В Украине после перерасчета пенсий в марте 2021-го только 3,8% получают пенсионные выплаты в размере от 10 тыс. грн. Самые большие суммы — у судей, которые в среднем получают больше 77 тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По информации ПФУ, большинство пенсионеров (54,7%) получает выплаты, размер которых не превышает 3 тыс. грн.

Стоит отметить, что больше 10 тыс. грн получают всего 419 тысяч пенсионеров (3,8%).

Процентное распределение пенсионеров по размеру пенсии:

свыше 10 000 грн — 419 022 пенсионера (3.8%)

5 001−10 000 грн — 1 457 878 (13.2%)

4 001−5 000 грн — 1 004 321 (9.1%)

3 001−4 000 грн — 2 123 774 (19.2%)

2 001−3 000 грн — 4 287 088 (38.8%)

до 2 000 грн — 1 760 766 (15.9%)

С января 2019-го пенсии судей выросли с 28,7 до 77,3 тыс. грн. Военным на заслуженном отдыхе за этот период добавили всего 1 тыс. грн — в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн.

Средняя пенсия по стране за это время выросла на 1,1 тыс. грн. По состоянию на апрель 2021 года она не достигает 4 тыс. грн.

Ранее мы уже писали, что в 2021 году в Украине проиндексировали пенсии на 11%. Весной пенсии проиндексировали для 8 млн человек. В июле индексация коснется еще 1 млн пенсионеров, хотя их в Украине чуть более 11 миллионов человек.

Специалисты считают, что в Украине возникнет проблема с деньгами, направленными на пенсии и единственная возможность ее решить - это легализовать зарплаты.