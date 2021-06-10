Мир Француза, который ударил Макрона, приговорили к тюрьме

2021-06-10 21:00

 

Злоумышленника, который дал пощечину президенту Франции Эмануэлю Макрону, приговорили к тюремному заключению на 18 месяцев.

Об этом сообщает AFP.

«Мужчина, который ударил президента Франции Макрона, получил 18 месяцев тюрьмы, 14 из которых отсрочены», - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что прокуратура просила приговорить к 18 месяцам тюремного заключения мужчину, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита в юго-восточную часть страны в начале этой недели.

Как рассказал прокурор Алекс Перрин, подозреваемый, приближенный к движению «желтых жилетов» и разделяющий ультраправые мнения, пояснил, что «действовал инстинктивно», чтобы выразить свое недовольство.

Обвиняемые являются членами местных групп, связанных с «боевыми искусствами и средневековьем», сказал прокурор.

Статья о насилии в отношении лица, облеченного властью, по которой обвиняется 28-летний Дамьен Т., предусматривает максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

 

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