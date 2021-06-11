На Донбассе возросло число нарушений режима прекращения огня, ранен украинский боец

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
Как сообщили в штабе ООС, возле Шумов боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного, что на Приазовье, боевики 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что возле Донецка, — из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Старогнатовки НВФ открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Луганское боевики дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.