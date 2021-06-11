Украина На Донбассе возросло число нарушений режима прекращения огня, ранен украинский боец

2021-06-11 11:20

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Как сообщили в штабе ООС, возле Шумов боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного, что на Приазовье, боевики 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что возле Донецка, — из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Старогнатовки НВФ открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Луганское боевики дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.