ВОЙНА В Украине Дания утвердила пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро

2023-06-20 22:15

 

Парламент Дании принял решение о предоставлении помощи украинской армии на сумму 2,95 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова.

Цитата

"Отличные новости из Копенгагена: Фолькетинг одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы", - написал министр в Twitter во вторник.

Детали

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил благодарность Фолькетингу (однопалатный парламент Дании) за утверждение очередного пакета военной помощи на 2023-2028 годы.

"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" - это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птиц" добавит этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся", - подчеркнул Резников.

subscriber subscriber

Еще по теме

США анонсировали новый мощный пакет помощи Украине

2023-06-20 20:04

ЕС планирует ускорить поставки оружия в Украину, – еврокомиссар Бретон

2023-06-19 22:15

Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь путина

2023-06-19 16:48

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

2023-06-17 10:12

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Дания утвердила пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро

2023-06-20 22:15

В МВД подсказали, как заменить водительское удостоверение

2023-06-20 21:37

Силы обороны продвигаются на Таврийском направлении, - Тарнавский

2023-06-20 20:48

США анонсировали новый мощный пакет помощи Украине

2023-06-20 20:04
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Дания утвердила пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро 2023-06-20 22:15
В МВД подсказали, как заменить водительское удостоверение 2023-06-20 21:37
Силы обороны продвигаются на Таврийском направлении, - Тарнавский 2023-06-20 20:48
США анонсировали новый мощный пакет помощи Украине 2023-06-20 20:04