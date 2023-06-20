ВОЙНА В Украине Дания утвердила пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро

2023-06-20 22:15

Парламент Дании принял решение о предоставлении помощи украинской армии на сумму 2,95 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова.

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"Отличные новости из Копенгагена: Фолькетинг одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы", - написал министр в Twitter во вторник.

Детали

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил благодарность Фолькетингу (однопалатный парламент Дании) за утверждение очередного пакета военной помощи на 2023-2028 годы.

"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" - это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птиц" добавит этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся", - подчеркнул Резников.