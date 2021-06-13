Украина Нафтогаз ответил, снизит ли цену газа для украинцев: что будет с тарифами

2021-06-13 12:30

НАК «Нафтогаз Украины» ответил на вопрос, интересующий миллионы украинцев, относительно того, почему цена на газ не падает даже при увеличении добычи украинского голубого топлива.

Как сообщает YouTube-канал «Народна думка», этот вопрос на официальной странице НАК в соцсети задало издание Today.ua.

В ответ в Нафтогазе объяснили, что цена на газ в Украине формируется на основе цен на топливо в Европе. Кроме того, на ценах отражается относительно небольшие объемы запасов газа, а также то, что экономика Украины сейчас восстанавливается после пандемии.

Свой ответ на этот вопрос дал и блогер. Он отметил, что в Украине открыт рынок газа и поставщикам выгоднее продавать газ в Европу по 9 гривен, чем в Украине, например по 5 гривен. Такая ситуация в стране будет до тех пор, пока руководить Нафтогазом не начнут люди, которые будут думать про свой народ.

Сейчас цена на газ в Украине не отливается от цены в Европе, а некоторые продукты у нас стоят дороже, чем в ЕС. В то же время зарплаты в разы ниже – в Европе минимальная зарплата составляет около 1000 долларов в месяц (около 27000 гривен), а в Украине средняя – 10000 гривен. То есть их минималка в три раза выше нашей средней зарплаты.

Это значит, что оплатить за газ по 9 гривен/кубометр для них не составляет проблемы. Также не большое значение для них имеет повышение или снижение цены даже на 1 гривну. В то же время для украинцев у гривна на кубометре может стать существенной экономией или значительным подорожанием.

Если даже Украина сможет полностью обеспечить себя своим газом, то цены на топливо все равно будут на уровне европейский, потому что выгоднее для Нафтогаза продать газ в Европу.