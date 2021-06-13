Украина Большинство украинцев должны получить ID-карты

2021-06-13 14:00

Законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами

Законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами



У украинцев планируют забирать бумажные паспорта, которыми сейчас пользуется большинство граждан. Менять их будут на ID-карту, которую с 2016 года обязательно получают только по достижению 14 лет. Однако, некоторые могут избежать добровольно-принудительного обмена. Соответствующий правительственный законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.



Нардеп из профильного комитета от "Слуги народа" Игорь Фрис рассказал OBOZREVATEL, почему решили заменить бумажные паспорта на пластиковые. Последними, по данным Государственной миграционной службы, в настоящее время пользуются только 6 млн украинцев.



Причины замены паспортов:



Технические трудности



"Нет паспортов-книжечек, их не будет, их не будут выпускать. Есть только остатки. По данным Государственной миграционной службы, оборудование, которое выпускает их, вывели из эксплуатации год или полтора назад", – сказал нардеп.



Борьба с рейдерством на временно оккупированных территориях



"Огромное количество паспортов остались на оккупированных территориях, используются полным ходом с подделкой. И огромное количество прав на недвижимое имущество при смене на корпоративные права на недвижимость по таким паспортам были рейдерским способом захвачены. Невозможно проверить подлинность такого документа по данным Единого демографического реестра", – сказал Фрис.



В общем законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами. У украинцев будут забирать паспорт в виде книжечки:



- по достижении 25 лет

- после достижения 45 лет.



То есть тогда, когда граждане обязаны вклеивать в паспорт свои новые фотографии. Когда украинцы будут сдавать для процедуры документы в виде книги, им будут возвращать уже пластиковые паспорта.



Также рассматривается вариант с тем, чтобы признать бумажные паспорта недействительными в следующих случаях:



- изменения фамилии, имени или отчества, даты и места рождения;

- обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт;

- непригодности из-за заполнения всех страниц;

- внесение сведений, не предусмотренных законодательством;

- потеря документа;



После принятия закона бессрочно пользоваться бумажными паспортами смогут те украинцы, которым уже исполнилось 45 лет и у которых вклеены все необходимые фотографии. Но если такой гражданин захочет изменить семейное положение, фамилию, место жительства или потеряет паспорт, то в итоге он все равно получит ID-карту.