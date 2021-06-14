Украина Пенсии повысили лишь каждому пятому: почему не проведен перерасчет выплат

2021-06-14 19:00

В Пенсионном Фонде Украины (ПФУ) объяснили, почему после перерасчета пенсий работающим пенсионерам, доплату получил только каждый пятый из этой категории украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно с данными фонда, пересчет был проведен для 633 тысяч человек, но надбавку получили всего лишь 313 тысяч.

В объясенении говорится, что у многих пенсионеров, не зависимо от того, работают они или нет, размер пенсии является ниже минимальной (1769 грн).

В частности, у кого-то это связано с небольшой официальной зарплатой, а другим не хватает трудового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Согласно действующего законодательства, пенсия не может быть меньше минимальной, таким пенсионерам из госбюджета выделяют средства на «пенсионную выплату», которая состоит из собственно пенсии и доплаты к ней.

По этой причине, после перерасчета у работающего пенсионера его личная пенсия могла увеличиться, а доплата — наоборот, стать меньше.

Раньше мы уже писали, что по состоянию на апрель 2021 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил 1,159 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей ВОТ отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Также мы писали, что сейчас пенсии госслужащих не индексируються и не пересчитываються. Однако остальные пенсии, рассчитанные по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», увеличиваются. Многих украинцев интересует почему так обстоят дела с перерасчетом этих выплат.