Спорт Украина — Северная Македония: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

2021-06-14 19:40

 

Сборная Украины в четверг, 17 июня, проведет второй матч группового этапа в квартете С на Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко на Национальном стадионе в Бухаресте сыграют против сборной Северной Македонии.

Начало матча в 16.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.65. Успех красных львов оценивается в 6.10. Ничейный результат встречи — 3.90.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.51, а на подопечных Игоря Ангеловского — 3.15. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 10.0.

Это будет пятая встреча команд в истории. Впервые команды встречались в товарищеских поединках еще в 2003 и 2004 годах — первая игра завершилась нулевой ничьей, а во второй — минимальную победу (1:0) праздновали македонцы.

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Голкипер сборной Георгий Бущан прокомментировал поражение в матче с Нидерландами 2021-06-14 10:43
В первом матче Евро-2020 сборная Украины обидно уступила Нидерландам 2021-06-14 09:21