Украина Украинцев решили перевести на е-паспорта, когда и зачем заберут старые документы: "если исполнилось..."

2021-06-14 20:00

 

Большинство граждан Украины пользуется бумажными паспортами, которые у украинцев вскоре планируют забирать

Менять их будут на ID-карту. Однако, некоторые украинцы могут избежать добровольно-принудительного обмена паспорта на ID-карту.

Правительственный законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.

В Украине ID-карты начали выдавать с 2016 года тем, кто получал паспорта впервые. С того времени они, как и бумажные книжечки, являются одинаково официальными документами. Однако тогда же у всех граждан появилась возможность по желанию обменять бумажный вариант на цифровой.

Новым законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами:

  • У украинцев будут забирать паспорт в виде книжечки по достижении 25 лет и после достижения 45 лет. То есть тогда, когда граждане обязаны вклеивать в паспорт свои новые фотографии.
  • Когда украинцы будут сдавать для процедуры документы в виде книги, им будут возвращать уже пластиковые паспорта.

  • После принятия закона бессрочно пользоваться бумажными паспортами смогут те украинцы, которым уже исполнилось 45 лет и у которых вклеены все необходимые фотографии.

  • Но если такой гражданин захочет изменить семейное положение, фамилию, место жительства или потеряет паспорт, то в итоге он все равно получит ID-карту.

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