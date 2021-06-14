Украинцев решили перевести на е-паспорта, когда и зачем заберут старые документы: "если исполнилось..."

Большинство граждан Украины пользуется бумажными паспортами, которые у украинцев вскоре планируют забирать
Менять их будут на ID-карту. Однако, некоторые украинцы могут избежать добровольно-принудительного обмена паспорта на ID-карту.
Правительственный законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.
В Украине ID-карты начали выдавать с 2016 года тем, кто получал паспорта впервые. С того времени они, как и бумажные книжечки, являются одинаково официальными документами. Однако тогда же у всех граждан появилась возможность по желанию обменять бумажный вариант на цифровой.
Новым законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами:
После принятия закона бессрочно пользоваться бумажными паспортами смогут те украинцы, которым уже исполнилось 45 лет и у которых вклеены все необходимые фотографии.
Но если такой гражданин захочет изменить семейное положение, фамилию, место жительства или потеряет паспорт, то в итоге он все равно получит ID-карту.