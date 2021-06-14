Украина Украинцев решили перевести на е-паспорта, когда и зачем заберут старые документы: "если исполнилось..."

2021-06-14 20:00

Большинство граждан Украины пользуется бумажными паспортами, которые у украинцев вскоре планируют забирать

Менять их будут на ID-карту. Однако, некоторые украинцы могут избежать добровольно-принудительного обмена паспорта на ID-карту.

Правительственный законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.

В Украине ID-карты начали выдавать с 2016 года тем, кто получал паспорта впервые. С того времени они, как и бумажные книжечки, являются одинаково официальными документами. Однако тогда же у всех граждан появилась возможность по желанию обменять бумажный вариант на цифровой.

Новым законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами: