Украина Стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в июле

2021-06-15 17:00

Украинцам с 1 июля произведут пересчет месячных тарифов на газ, хотя эксперты не видят оснований для снижения стоимости голубого топлива.

По данным Украинской энергетической биржи, в июне украинцам поставляли газ в среднем по цене от 8 гривен до 13,5 гривен за кубометр. Ожидается, что в июле средняя стоимость газа будет находиться у отметки в 7,1 гривен за кубометр.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко отметил, что вопрос стоимости газа на данный момент рассматривают в Министерстве энергетики.

«Витренко, еще когда был министром, разрабатывал вариант снижения тарифа на 1 грн за куб. Сейчас уже Минэнерго говорит, что нужно ровняться на европейские цены. Но все будет зависеть от Минфина, на что они готовы пойти», – рассказал Олег Попенко.

Вместе с тем, потребители, которые подписали годовые тарифы на голубое топливо, не ощутят на себе рост цен на газ. При этом сохраняется возможность перехода тарифов — от месячного на годовой тарифный план и наоборот.

Напомним, в газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» заявили о том, что цена на голубое топливо основывается на уровне цен на топливо в Европе. Также на рост тарифов на газ влияют относительно небольшие объемы запасов газа. Кроме того, украинская экономика пытается восстановиться от последствий пандемии коронавируса.