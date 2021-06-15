Мир Стал известен график встречи Байдена и Путина перед саммитом

2021-06-15 18:40

 

Сначала лидеры двух государств будут беседовать в узком кругу.

Стал известен график встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который состоится в Женеве. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, встреча будет состоять из трех частей.

Сначала лидеры двух государств будут беседовать в узком кругу, затем в расширенном. После перерыва на чай и кофе переговоры продолжатся.

Встреча начнется 16 июня в 13:00. Путин приедет в Женеву в среду. На вилле La Grange его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем туда прибудет Байден. После церемонии фотографирования и выступления Пармелена начнется саммит.

После этого запланирована совместная пресс-конференция.

Напомним, на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут обсудить украинский вопрос. Путин даст необходимые пояснения по ситуации в Белоруссии, если американская сторона затронет эту тему.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме рассказала о том, какую тактику избрал президент США Джо Байден на предстоящие переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

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