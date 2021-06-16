Украина Восемь обстрелов, ракетный комплекс и беспилотник - что сейчас происходит на Донбассе

2021-06-16 11:01

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Среди украинских военнослужащих потерь нет.

"У Новгородского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Южного был применен противотанковый ракетный комплекс. У Невельского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - сообщает штаб ООС

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А у Песков позиции ВСУ обстреляли из стрелкового оружия.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа Орлан-3М противника. БПЛА пересек линию разграничения и был подавлен средствами РЭБ.