Украина В Ивано-Франковске утечка неизвестного вещества - госпитализированы восемь подростков

2021-06-17 10:41

В Ивано-Франковске в ночь на 17 июня в общежитии колледжа и еще четырех многоэтажках произошла утечка неизвестного вещества. В результате происшествия госпитализированы восемь подростков, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.

"17 июня в 00 час. 25 мин. в пгт. Ивано-Франковск по ул. Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похож на природный газ). В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу", - сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, состояние пятерых - средней тяжести.

После инцидента аварийная бригада Управления газового хозяйства Ивано-Франковска провела обследования помещений. Утечки природного газа не обнаружено. Областным лабораторным центром проведены замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.