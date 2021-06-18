Украина Школьники провалили ВНО по математике - когда можно узнать результаты тестирования

2021-06-18 17:29

В нынешнем году 31,11% учащихся не преодолели порог "сдал/не сдал" на внешнем независимом оценивании по математике. Это в три раза выше прошлогоднего показателя. Тогда минимальный барьер по математике не преодолели всего 13% выпускников.

"Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике - 10, по физике - 12", - сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.

Напомним, с этого года математика стала обязательным предметом для сдачи на ВНО. "Базовые навыки по математике необходимы каждому человеку - она развивает логическое и абстрактное мышление", - прокомментировала в 2019 году решение Министерства образования и науки тогдашняя министр Лилия Гриневич.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кабмин назначил нового главного санврача

2021-06-02 17:00

В МИД заявили о готовности возобновить авиасообщение с Беларусью и назвали условие

2021-05-25 20:00

"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

2021-05-25 19:00

ВНО-2021: сегодня пройдет тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам

2021-05-24 08:39

Еще новости в разделе "Украина"

Школьники провалили ВНО по математике - когда можно узнать результаты тестирования

2021-06-18 17:29

Когда все пункты пропуска на границе Украины с Польшей заработают в обычном режиме

2021-06-18 15:44

Тарифы на газ в Украине снова поднимут, причина в дефиците на европейском рынке

2021-06-18 14:23

"Не могу больше платить" - У пропавшего начальника штаба Одесского отряда ГПСУ нашли странную записку

2021-06-18 13:24
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Школьники провалили ВНО по математике - когда можно узнать результаты тестирования 2021-06-18 17:29
Когда все пункты пропуска на границе Украины с Польшей заработают в обычном режиме 2021-06-18 15:44
Тарифы на газ в Украине снова поднимут, причина в дефиците на европейском рынке 2021-06-18 14:23
"Не могу больше платить" - У пропавшего начальника штаба Одесского отряда ГПСУ нашли странную записку 2021-06-18 13:24