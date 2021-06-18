Украина Школьники провалили ВНО по математике - когда можно узнать результаты тестирования

2021-06-18 17:29

В нынешнем году 31,11% учащихся не преодолели порог "сдал/не сдал" на внешнем независимом оценивании по математике. Это в три раза выше прошлогоднего показателя. Тогда минимальный барьер по математике не преодолели всего 13% выпускников.

"Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике - 10, по физике - 12", - сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.

Напомним, с этого года математика стала обязательным предметом для сдачи на ВНО. "Базовые навыки по математике необходимы каждому человеку - она развивает логическое и абстрактное мышление", - прокомментировала в 2019 году решение Министерства образования и науки тогдашняя министр Лилия Гриневич.