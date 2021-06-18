Украина "Не могу больше платить" - У пропавшего начальника штаба Одесского отряда ГПСУ нашли странную записку

2021-06-18 13:24

У пропавшего более 2 недель назад начштаба Одесского отряда ГПСУ нашли странную записку. Там было написано: «Я не могу вам больше платить».

Оказалось, Алексей Чертков педантично записывал все свои долги, в том числе перед коллегами.

Жену Черткова допросили на полиграфе. Она рассказывала, что у них были конфликты, а перед исчезновением он проиграл крупную сумму в казино.

В день исчезновения офицер шёл на работу, но вернулся домой, когда получил сообщение об отмене запланированного совещания. Кому он писал записки – неясно.