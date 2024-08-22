ВОЙНА В Украине В Украине внедряют автоматическое генерирование повесток с электронной подписью начальника ТЦК

2024-08-22 10:27

Теперь военнообязанные лица могут проверить легитимность подписи на повестках через сканирование QR-кодов в системе Резерв+. Об этом сообщил руководитель управления информационных технологий МОУ Олег Берестовой в эфире телемарафона.

Минобороны внедряет автоматическое генерирование повесток с электронной подписью начальника ТЦК.

"Мы упрощаем в реестре Оберіг выдачу повесток, теперь можно автоматически сгенерировать повестку и подписать электронной подписью начальника ТЦК и уже потом доставить к военнообязанному. Для того чтобы военнообязанный мог проверить, действительно ли эта подпись начальника ТЦК и легитимна ли она", - объяснил Берестовой.

Так, благодаря скану QR-кодов в Резерв+ военнообязанный сможет проверить, действительно ли эта подпись начальника ТЦК и легитимна ли она.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует осенью этого года запустить в приложении Резерв+ функцию онлайн-рекрутинга.

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