Украина Тарифы на газ в Украине снова поднимут, причина в дефиците на европейском рынке

2021-06-18 14:23

Стоимость газа продолжит расти из-за дефицита на европейском рынке, заявил 18 июня министр энергетики Герман Галущенко во время своего доклада в Верховной Раде.

"Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая", - сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что индикативная цена за метр кубический газа составляет более 11 гривен. По его словам, цена может снизится.

Глава Кабмина отметил, что на сегодня все частные потребители газа у Нафтогаза пользуются летним продуктом. А вот месячным тарифом Нафтогаза не пользуется ни один украинец.

"На сегодня у Нафтогаза более 1 млн частных потребителей, которые получают газ по цене годового продукта. Она равна 7,96 грн за кубометр. Параллельно есть биржевые торги. Ежемесячно устанавливается индикативная месячная цена", - сказал премьер.