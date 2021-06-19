Украина ​Оформление субсидии: когда можно записаться в очередь на подачу документов

2021-06-19 10:00

После того, как Кабмин задним числом изменил порядок оформления жилищных субсидий, у некоторых граждан возник вопрос - когда можно записаться в очередь на подачу документов для оформления субсидии?

Минсоцполитики дало ответ на своей странице в Facebook.

ласно постановлению Кабмина от 19.05.2021 №505, рассмотрение вопросов о назначении субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали ее в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лицам, которые арендуют жилые помещения на основании договора найма; индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенным лицам;

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), которые не проживают по месту регистрации.

Вопрос очередности посещения ЦНАП, структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения, исполкомов решается на местах.

При этом, при подаче заявления с необходимыми документами в любой месяц с июня по сентябрь 2021, назначение жилищной субсидии происходит с мая 2021, объяснили в Минсоцполитики.