Украина В Украине появится третья платежка за газ: за что еще будем платить

2021-06-19 11:00

В Украине ввели третью платежку, которая будет приходить жителям многоквартирных и частных домов.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Власти приняли и подписали законопроект, который вводит третью платежку. В нее будет входить услуга по обслуживанию сетей, что ранее было заложено в тариф ЖЭКа. Теперь жители частных и многоквартирных домов переводятся на индивидуальные договора с операторами ГРС или другими компаниями, которые могут осуществлять техническое обслуживание внутридомовых газовых систем. В частности третью платежку будут получать в случае аварийной ситуации.

"Исходя из действующих изменений в закон, на сегодня по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но за это он будет по умолчанию выставлять счет собственникам дома. Если потребителей не устроит услуга, они имеют право собраться и выбрать другую компанию. Но эта компания должна соответствовать условиям гоструда в части техники безопасности", - говорит руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Андрей Никончук в комментарии изданию.