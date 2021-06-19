Украина Будет ли Укрпочта доставлять субсидию на дом: украинцам дали ответ

2021-06-19 11:30

После того, как с 1 мая Кабмин изменил порядок предоставления жилищных субсидий, у украинцев, которые не пользуются банковскими карточками или проживают в населенных пунктах, где нет отделений банков, возник вопрос, как будет выплачиваться субсидия.

Ответ на него Минсоцполитики дало на своей странице в Facebook.

Будет ли Укрпочта доставлять субсидию на дом

Да. До 1 января 2023 функции организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины, осуществляет национальный оператор почтовой связи, функции которого выполняет акционерное общество "Укрпочта" (постановление Кабмина от 29.03.2021 № 277 (с изменениями).

Какую площадь дома берут при начислении субсидий

При назначении жилищной субсидии анализируется общая площадь жилого помещения (а не отапливаемая), независимо от вида населенного пункта - село, поселок или город. При этом расчет жилищных субсидий производится на социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами.

Начисление субсидий, если есть новое авто

Если человек имеет новое транспортное средство, приобретенное на льготных условиях через структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения, он не лишится права на субсидию. При установлении права на получение домохозяйством жилищной субсидии не учитываются ТС, полученные лицами из состава домохозяйства или членами их семей, бесплатно или приобретенные на льготных условиях через органы социальной защиты, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля, а также транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа.